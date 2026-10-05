Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’772 0.8%  SPI 19’540 0.7%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’234 0.0%  Euro 0.9298 -0.3%  EStoxx50 6’227 -0.2%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’349 -0.4%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 102.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Rekord-Bestände bei US-Treasuries: Hedgefonds rücken als Risiko in den Fokus
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Suche...

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag nach

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 46,52 EUR.

Salzgitter
43.32 CHF -2.78%
Kaufen Verkaufen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 46,52 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 46,46 EUR. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 42'670 Stück.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 74,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salzgitter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten