Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag nach

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 46,52 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 46,46 EUR. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 42'670 Stück.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 74,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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