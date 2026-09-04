Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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04.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 57,60 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 57,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 58,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21'238 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 14,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,62 EUR am 05.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 179,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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