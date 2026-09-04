Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 58,95 EUR zu.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 58,95 EUR. Bei 59,00 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,30 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43'052 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So schätzen die Analysten die Salzgitter-Aktie im August 2026 ein
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.