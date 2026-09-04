Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 58,95 EUR. Bei 59,00 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,30 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43'052 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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