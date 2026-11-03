Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kursverlusten

Die Salzgitter-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 49,18 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'711 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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