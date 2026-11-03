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03.11.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kursverlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 49,18 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 49,18 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'711 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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29.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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