Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Einbussen

Die Salzgitter-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 49,76 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 48,80 EUR. Bei 49,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 31'969 Aktien.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 26,39 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 46,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,263 EUR belaufen. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,14 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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