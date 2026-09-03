Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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03.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 56,05 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 56,50 EUR. Bei 55,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9'531 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 17,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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