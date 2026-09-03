Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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03.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 56,55 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 57,55 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 39'653 Stück.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 174,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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