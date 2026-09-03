Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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03.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 56,75 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 56,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 57,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30'890 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2025 auf bis zu 20,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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