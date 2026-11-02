Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit sattem Kursplus

Um 16:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 50,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 50,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 103'945 Stück.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,66 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 88,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,263 EUR belaufen. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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