Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag fester

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 49,14 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,70 EUR. Bei 47,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38'235 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,75 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,263 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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