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02.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 49,14 EUR.
Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 49,14 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,70 EUR. Bei 47,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38'235 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,75 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,263 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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