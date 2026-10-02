Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’660 0.3%  SPI 19’391 0.3%  Dow 50’956 0.1%  DAX 25’232 1.2%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’137 -1.0%  Bitcoin 70’908 0.6%  Dollar 1 -0.2%  Öl 101 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Dank nachlassender Zinssorgen: Bitcoin-Kurs steigt über 87'000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Suche...

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 48,30 EUR.

Salzgitter
44.52 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 48,30 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 48,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,92 EUR. Zuletzt wechselten 5'212 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 26,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 81,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salzgitter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten