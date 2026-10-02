Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 48,30 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 48,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,92 EUR. Zuletzt wechselten 5'212 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 26,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 81,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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