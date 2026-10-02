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02.10.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Nachmittag

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 48,08 EUR.

Salzgitter
44.56 CHF -0.24%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 48,08 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,92 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 50'642 Aktien.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 28,88 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 44,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,04 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG