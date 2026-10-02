Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 48,08 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 48,08 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,92 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 50'642 Aktien.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 28,88 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 44,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,04 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor einem Jahr verdient
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
02.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
01.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September (finanzen.net)
|
30.09.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Salzgitter
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BA