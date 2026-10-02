Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Salzgitter-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 49,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15'917 Salzgitter-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 29,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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