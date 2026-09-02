Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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02.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Salzgitter zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Salzgitter-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 56,30 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 56,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 56,50 EUR. Bei 53,20 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79'373 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 16,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 63,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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