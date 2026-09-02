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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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02.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Mittag

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,9 Prozent auf 53,50 EUR.

Salzgitter
52.91 CHF 0.46%
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Um 12:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 53,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 53,20 EUR. Bei 55,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'844 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 61,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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