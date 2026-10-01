Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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01.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 50,35 EUR.
Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 50,35 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 50,20 EUR. Mit einem Wert von 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'145 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 34,26 Prozent Luft nach oben. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 99,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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