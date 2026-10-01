Salzgitter Aktie News: Salzgitter fällt am Nachmittag tief

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,5 Prozent auf 47,54 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 47,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,20 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97'834 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,20 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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