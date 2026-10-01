Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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01.10.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 49,44 EUR abwärts.
Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 49,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 60'785 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 36,73 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 96,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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