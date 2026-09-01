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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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01.09.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Salzgitter
53.02 CHF -1.48%
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Das Papier von Salzgitter konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 58,15 EUR. Bei 58,25 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'408 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,25 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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