Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 55,80 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 54,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54'682 Salzgitter-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 21,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (20,62 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 63,05 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.

Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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