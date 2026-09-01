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01.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag in Rot

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 56,60 EUR abwärts.

Salzgitter
52.67 CHF -2.13%
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Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 56,60 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 56,00 EUR. Mit einem Wert von 58,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'644 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,57 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.24 Mrd. EUR.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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