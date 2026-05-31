Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy, hold, sell?
|
31.05.2026 18:00:38
Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Salzgitter-Aktie im Überblick.
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Salzgitter-Aktie preis.
2 Analysten empfehlen die Salzgitter-Aktie mit Kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 10,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Salzgitter-Aktie von 61,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|5,86
|28.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.05.2026
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|5,86
|13.05.2026
|UBS AG
|56,00 EUR
|-8,79
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-10,42
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 EUR
|-41,37
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|31,40 EUR
|-48,86
|12.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
29.05.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
29.05.26