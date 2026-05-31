Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Salzgitter-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Salzgitter-Aktie mit Kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 10,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Salzgitter-Aktie von 61,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 65,00 EUR 5,86 28.05.2026 DZ BANK - - 19.05.2026 Deutsche Bank AG 65,00 EUR 5,86 13.05.2026 UBS AG 56,00 EUR -8,79 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -10,42 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 36,00 EUR -41,37 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 31,40 EUR -48,86 12.05.2026

Redaktion finanzen.ch