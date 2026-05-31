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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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Buy, hold, sell? 31.05.2026 18:00:38

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Salzgitter-Aktie im Überblick.

Salzgitter
56.23 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Salzgitter-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Salzgitter-Aktie mit Kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 10,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Salzgitter-Aktie von 61,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG65,00 EUR5,8628.05.2026
DZ BANK--19.05.2026
Deutsche Bank AG65,00 EUR5,8613.05.2026
UBS AG56,00 EUR-8,7913.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR-10,4213.05.2026
Jefferies & Company Inc.36,00 EUR-41,3712.05.2026
JP Morgan Chase & Co.31,40 EUR-48,8612.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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