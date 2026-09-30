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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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Kursziel & Co. 30.09.2026 18:00:38

Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Salzgitter-Aktie.

Salzgitter
48.00 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Salzgitter-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Salzgitter-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Salzgitter auf 50,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.66,00 EUR29,7923.09.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR37,6604.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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