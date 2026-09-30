Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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30.09.2026 18:00:38
Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Salzgitter-Aktie.
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Salzgitter-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Salzgitter-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Salzgitter auf 50,85 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|66,00 EUR
|29,79
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|37,66
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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