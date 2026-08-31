Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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31.08.2026 08:41:00
Salzgitter AG: Peinliche Kandidatensuche - wie Ulrike Brouzi Aufsichtsratschefin wurde
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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28.08.26
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26.08.26
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26.08.26
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26.08.26
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Analysen zu Salzgitter
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
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|19.05.26
|Salzgitter Halten
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Novartis
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