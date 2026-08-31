Salus dd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salus dd hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.490 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 202.0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 171.5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch