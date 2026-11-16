Saltire Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saltire Capital äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 2.98 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saltire Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 1.64 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45.5 Millionen CAD – ein Plus von 69.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saltire Capital 26.9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch