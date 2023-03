Salt und Sunrise erhalten Zugang zu 10'000 Glasfaseranschlüssen

Zürich (awp) - Salt und Sunrise erhalten Zugang zu Glasfaseranschlüssen für 10'000 Haushalte in Laupen/BE und Küssnacht/SZ. Die Arbeiten an den neuen ultraschnellen Datenleitungen seien teilweise abgeschlossen oder würden es in den kommenden Monaten sein.

Dies teilte der Glasfasernetzbetreiber Swiss Fibre Net (SFN) am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an.

In Küssnacht werden laut Mitteilung der ganze Bezirk sowie die Gemeinden Greppen und Udligenswil ans neue, offene Glasfasernetz der Cable-Line AG angeschlossen. Die Partnerschaft mit den TV-, Internet- und Telefonanbietern WWZ und Quickline bleibe derweil bestehen und werde ausgebaut. Mit Salt und Sunrise stünden zwei zusätzliche Telekomanbieter zur Verfügung.

In Laupen benutzen Sunrise und Salt das gemeindeeigene Glasfasernetz, dessen Bau die Gemeindeversammlung im Herbst 2019 bewilligt hat.

jb/uh