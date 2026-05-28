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28.05.2026 08:21:56
Salt steigert Umsatz und Betriebsgewinn im Startquartal
Prilly (awp) - Salt hat zum Jahresauftakt mehr Umsatz und Betriebsgewinn gemacht. Dazu trug ein Wachstum in allen Segmenten bei.
Konkret stieg der Umsatz im ersten Quartal um 6,4 Prozent auf 299,7 Millionen Franken, wie der drittgrösste Mobilfunkanbieter der Schweiz am Donnerstag mitteilte. Grund dafür waren zum einen die höheren Einnahmen aus dem Telekomgeschäft, die um 5,8 Prozent auf 260,2 Millionen Franken stiegen.
Die Kundenbasis sei gewachsen, heisst es dazu. Zudem habe die im März 2025 umgesetzte Preiserhöhung geholfen.
Zum anderen verkaufte Salt mehr Geräte wie Handys oder Tablets. Hier kletterten die Verkäufe sogar um 10,2 Prozent auf 39,4 Millionen Franken.
Auch die Profitabilität nahm zu. So stieg der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) um 13,2 Prozent auf 135,9 Millionen Franken. Darin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt von 3,7 Millionen Franken. Dieser entstand laut Salt aus dem "Verkauf von Forderungen".
"Unsere starken Ergebnisse im ersten Quartal zeigen die konsequente Umsetzung unserer Strategie in einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld", wird Salt-Chef Max Nunziata in der Mitteilung zitiert. Unter anderem gewinne das Breitband- und TV-Angebot weiter an Dynamik. Gleichzeitig sei auch das Firmenkunden-Geschäft ausgebaut worden.
ls/to
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