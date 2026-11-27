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Renens VD (awp) - Bei Salt hat der Aufwind in den ersten neun Monaten angehalten. Der drittgrösste Telekomanbieter der Schweiz hat sowohl im Mobilfunk, als auch im Breitband- und im Firmenkundengeschäft zugelegt.

Insgesamt steigerte Salt den Umsatz von Januar bis September um 5,0 Prozent auf 908,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Während der Umsatz aus dem Telekomgeschäft um 4,6 Prozent wuchs, stiegen die Verkäufe von Geräten wie etwa Handys oder Tablets gar um 8,3 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Bezahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) kletterte um 6,1 Prozent auf 406,1 Millionen Franken.

Damit sei Salt weiterhin stärker gewachsen als der Schweizer Telekommarkt, hiess es. Dies sei trotz des zunehmend intensiven Wettbewerbs gelungen, erklärte Konzernchef Max Nunziata.

Zum Vergleich: Bei der Swisscom schrumpfte der Umsatz um 2,1 Prozent und bei Sunrise um 1,2 Prozent.

Sommer lief gut

Im Mobilfunk profitierte Salt von einem erfolgreichen Sommergeschäft. Dabei habe das vor Beginn der Hauptreisezeit gestartete erweiterte Angebot für die Nutzung des Handys im Ausland (im Fachjargon Roaming genannt) sich positiv niedergeschlagen. Zudem halfen erneute Preiserhöhungen.

Auch die Nachfrage nach dem Breitband- und TV-Angebot sei weiterhin erfreulich gewesen, hiess es. Dabei profitierte das Telekomunternehmen vom Ausbau des Glasfasernetzes.

Zudem setzt Salt weiterhin auf den Ausbau der Mehrmarkenstrategie. So habe man das Angebot der Post im Oktober vom Mobilfunk auf Breitband-Internet und TV ausgeweitet. Das Mobilfunk- und Festnetzangebot der Post sei in den knapp 650 Postfilialen erhältlich. Damit stärke Salt die Vertriebspräsenz und erschliesse zusätzliche Kundensegmente für die Angebote auf Glasfasern.

Kundenzahlen nennt Salt seit einiger Zeit nicht mehr quartalsweise. Diese werden nur noch einmal im Jahr oder bei Erreichen gewisser Marken bekannt gegeben.

Im Firmenkundengeschäft habe Salt die Marktpräsenz dank der im Januar lancierten Internet- und Festnetztelefonieangebote erweitert, das sich an mittlere und grössere Unternehmen richtet.

Verlangsamung im dritten Quartal

Alleine im dritten Quartal liess der Schub allerdings nach. Der Umsatz nahm um 3,5 Prozent auf 307,7 Millionen Franken zu. Der EBITDAaL stieg lediglich um 0,7 Prozent auf 138,6 Millionen. Das geringe Plus gegenüber dem Vorjahr erklärte Salt mit positiven Einmaleffekten und Abgrenzungen im dritten Quartal 2025. Zudem seien Marketingkosten zeitlich unterschiedlich angefallen. "Ohne diese Effekte wäre das EBITDAaL im Gleichschritt mit dem Betriebsertrag gewachsen", schrieb Salt.

jb/cg