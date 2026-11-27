(Zusammenfassung)

Prilly VD (awp) - Die Rabattschlacht rund um den Black Friday ist nach Ansicht von Salt-Chef Max Nunziata schärfer geworden. "Der Markt ist sehr umkämpft, nicht nur am heutigen Tag", sagte der Chef des drittgrössten Telekomkonzerns der Schweiz am Black Friday im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Das ganze Jahr über sei der Wettbewerb sehr gross gewesen. "Schon im Oktober waren die Preise beinahe auf dem jetzigen Niveau", sagte Nunziata. Der Wettbewerb habe sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verschärft. "Das sehen wir in allen Segmenten."

Das untere Preissegment sei mit dem Start der Sunrise-Marke CH Mobile sehr umkämpft. "Wir spüren auch im mittleren und oberen Segment, dass alle Anbieter sehr aggressiv sind", sagte Nunziata.

Mehr Umsatz und Gewinn

Salt könne allerdings seine Position im Markt sehr gut verteidigen. Das zeigten die neuesten Geschäftszahlen, sagte Nunziata. "Wir sind weiterhin auf gesundem Wachstumskurs, sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn."

Insgesamt steigerte Salt den Umsatz von Januar bis September um 5,0 Prozent auf 908,2 Millionen Franken. Während der Umsatz aus dem Telekomgeschäft um 4,6 Prozent wuchs, stiegen die Verkäufe von Geräten wie etwa Handys oder Tablets gar um 8,3 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Bezahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) kletterte um 6,1 Prozent auf 406,1 Millionen Franken.

Das kräftige Plus beim Verkauf von Geräten liege auch daran, dass Salt das Angebot von Handys im mittleren Preissegment ausgeweitet habe. Man biete nicht nur Highend-Geräte an, wo die Preise ständig steigen würden. Die neuen iPhones liefen gut. Das Klapphandy iPhone Duo sei trotz des hohen Preises von 2000 Franken und mehr sehr gefragt. Die verfügbaren Mengen seien aber gering.

"Es wird schwierig sein, ein iPhone Duo noch vor Weihnachten zu erhalten", sagte Nunziata. "Wenn man ein Duo heute bestellt, kommt es im neuen Jahr."

Insgesamt sei Salt weiterhin stärker gewachsen als der Schweizer Telekommarkt, hiess es. Zum Vergleich: Bei der Swisscom schrumpfte der Umsatz um 2,1 Prozent und bei Sunrise um 1,2 Prozent.

Sommer lief gut

Im Mobilfunk profitierte Salt von einem erfolgreichen Sommergeschäft. Dabei habe sich das vor Beginn der Hauptreisezeit gestartete erweiterte Angebot für die Nutzung des Handys im Ausland (im Fachjargon Roaming genannt) positiv niedergeschlagen. Beim Roamingangebot habe man eine Lücke geschlossen, sagte Nunziata. "Die Roamingeinnahmen zeigen nun nach oben."

Zudem erhöhte Salt erneut die Preise. Allerdings sei der Effekt begrenzt. Denn die Kunden wechselten auf günstigere Abos, erklärte der Salt-Chef.

Die Nachfrage nach dem Breitband- und TV-Angebot sei weiterhin erfreulich gewesen, hiess es. Dabei profitierte das Telekomunternehmen vom Ausbau des Glasfasernetzes.

Zudem setzt Salt weiterhin auf den Ausbau der Mehrmarkenstrategie. So habe man das Angebot der Post im Oktober vom Mobilfunk auf Breitband-Internet und TV ausgeweitet. Das Mobilfunk- und Festnetzangebot der Post sei in den knapp 650 Postfilialen erhältlich. Damit stärke Salt die Vertriebspräsenz und erschliesse zusätzliche Kundensegmente für die Angebote auf Glasfasern, die Salt alleine nicht erreicht hätte, sagte Nunziata.

Im Firmenkundengeschäft habe Salt die Marktpräsenz dank der im Januar lancierten Internet- und Festnetztelefonieangebote erweitert, die sich an mittlere und grössere Unternehmen richten. Damit könne Salt auch Unternehmen bedienen, die nicht bei mehreren Telekomanbietern sein wollten, sagte Nunziata. Davor konnte Salt nur Mobilfunkangebote bieten.

Netzkooperation kommt erst 2027

Die vereinbarte Zusammenarbeit von Salt und Sunrise beim Mobilfunknetz in dünner besiedelten ländlichen Gebieten trete jetzt in die Studien- und Planungsphase. Diese Phase dürfte nun einige Monate dauern.

Wegen der im nächsten Jahr anstehenden Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen sei man etwas langsamer unterwegs. "Aus regulatorischen Gründen müssen wir aufpassen, welche Informationen wir mit Sunrise austauschen", sagte Nunziata. Richtig los gehe es erst im nächsten Jahr.

Wie viele Handyantennenmasten die Kooperation umfasse und die Einsparungen, wollte der Salt-Chef noch nicht verraten. Das Ziel seien aber nicht nur Einsparungen, sondern auch die Verbesserung der Mobilfunkabdeckung. Die neue Kooperation gehe sicher nicht mehr in der ersten Jahreshälfte 2027 in Betrieb.

jb/cg