Salora International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Salora International hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 INR gegenüber -0.860 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 214.6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 251.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch