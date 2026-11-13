Salona Cotspin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Salona Cotspin hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 4.99 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salona Cotspin noch ein Gewinn pro Aktie von 2.03 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salona Cotspin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.13 Milliarden INR im Vergleich zu 1.71 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch