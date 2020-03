Salon Conexpo-Con/Agg 2020 : Zoomlion lance des produits 5G sur mesure

LAS VEGAS, 15 mars 2020 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (HK : 01157), important fabricant chinois d'équipement agricole et d'engins de chantier, présente au salon Conexpo-Con/Agg 2020, du 10 au 13 mars, 14 produits localisés dans six catégories, chacune d'entre elles mettant en évidence la technologie de pointe de Zoomlion.

« La localisation, le fait local, est toujours au cœur de la stratégie d'internationalisation de Zoomlion », a déclaré Nicky Zhang, directeur, Amérique du Nord, de Zoomlion Heavy Industry NA, Inc. « Les 14 produits exposés sont tous localisés pour le marché nord-américain, et ce, grâce à l'intelligence produit incorporée et à la localisation des opérations, ce par quoi nous nous efforçons de fournir aux clients nord-américains des produits et services de haute qualité. »

Au stand F6270, les visiteurs verront démontrer sur place la téléopération 5G par pelleteuse autonome.

La pelle télécommandée 5G offrant une meilleure coordination et efficacité opérationnelle réduit les erreurs de transmission des signaux et la latence. Outre un système de contrôle mis à jour, la pelle comprend également plusieurs dispositifs de sécurité qui surveillent l'état de la pelle en temps réel et assurent la sécurité sur site. Fait notable, dans des environnements uniques, tels que l'exploitation minière, le sauvetage et les secours aux sinistrés, en cas de catastrophe, la capacité de contrôler la pelle, avec précision, à très longue distance, peut réduire substantiellement les coûts de construction et renforcer la sécurité du site. Les pelles ZE75G et ZE215GLC que présente Zoomlion répondent à la fois aux normes d'émission T4F et aux exigences du marché nord-américain.

La plateforme de travail aérien Zoomlion sort quatre nouveaux produits spécialisés : les élévateurs à ciseaux ZS0407DC et ZS0607DC, la nacelle à flèche articulée ZA14J et la nacelle à flèche droite ZT20J. Les quatre produits sont équipés d'une interface homme-machine inédite, une première dans l'industrie, et de diagnostics intelligents, ce qui permet de réduire nettement le temps et les coûts de maintenance.

La nouvelle grue à tour à sommet plat T8030-25, conçue par Zoomlion et l'agent local P&J Arcomet, à la mesure du marché nord-américain, est équipée d'un système de diagnostic intelligent et répond aux exigences de certification, aussi bien des Underwriters Laboratories (UL) que de l'American National Standards Institute (ANSI), en intégrant le contrôle HVV et le contrôle de conversion de fréquence.

La grue sur chenilles classique ZCC2600 affiche des performances de levage supérieures et peut être facilement démontée et transportée. La grue tout-terrain RT60, conçue selon les normes d'émission T4F, se distingue par ses solides performances hors route, sa grande souplesse de levage et sa direction à quatre roues, ce qui lui confère une maniabilité optimale dans les espaces restreints.

Les produits Zoomlion classiques faisant partie des sous-marques européennes m-tec et CIFA sont également exposés au stand B7001. Grand acteur mondial dans le domaine des mortiers à mélange sec, m-tec a dévoilé deux produits à pompe, le Duo-mix connects et le Mono-mix II SC, le premier, la pompe de connexion duo-mix, étant spécialement conçu pour le « mortier d'impression 3D ».

L'épandeur PB33A-4ZC, la Carbotech K47H et la pompe à béton montée sur camion K38L, de CIFA, constituent sa série exclusive de bétonnière spécialement conçue pour le salon Conexpo-Con/Agg 2020. Fabriqués en Italie et fiables, ces deux camions de pompage de béton sont très performants et s'appuient sur 90 ans d'expérience dans le secteur.

La pompe montée sur camion K47H, qui pèse seulement 31978 kg, ce qui lui vaut le record mondial en étant la pompe à béton la plus légère, est équipée d'une flèche de 47 m faite en CARBOTECH et du système de gestion des machines Smartronic GOLD, avec contrôle de stabilité avancé, qui maximise la distance de fonctionnement sûre. Le K38L est le camion-pompe à béton le plus vendu de CIFA sur le marché nord-américain. Il est doté d'une flèche de 38 m faite pour résister à une sollicitation intensive à long terme, ainsi que de raccords de tuyauterie à double couche intégrant du carbure de chrome et d'un tout nouveau manchon résistant à l'usure pour réduire les coûts de maintenance et prolonger la durée de vie.

Pour mettre en œuvre la stratégie « localisation » de Zoomlion, le Centre CIFA Amérique du Nord (CIFA North America Center) sera établi à Yorkville, au Wisconsin, et comprendra une usine de montage industriel, ainsi qu'un centre de service à la clientèle, de quoi assurer aux clients américains et canadiens diverses prestations de haute qualité et efficaces englobant les ventes, les pièces de rechange, le service d'assistance et la formation.

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (HK : 01157), fondée en 1992, est une société de fabrication d'équipements haut de gamme qui intégrant des engins de chantier, des machines agricoles et des services financiers. Aujourd'hui, la société commercialise plus de 600 produits de pointe appartenant à 56 gammes de produits couvrant dix catégories importantes.

Zoomlion North America, une filiale à part entière du groupe Zoomlion, renferme la division des ventes et du marketing de tous les produits, ainsi qu'un centre de R-D englobant notre vaste portefeuille d'équipements. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://zoomlion-na.com/.

