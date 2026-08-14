Salmones Camanchaca vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Salmones Camanchaca gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 38.65 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 81.99 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 85.27 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salmones Camanchaca 66.58 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch