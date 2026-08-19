Salmon Evolution mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Salmon Evolution lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salmon Evolution -0.160 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.6 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 26.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch