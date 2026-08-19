|
19.08.2026 06:37:00
Salmon Evolution mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Salmon Evolution lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salmon Evolution -0.160 NOK je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.6 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 26.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.