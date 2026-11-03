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03.11.2026 10:27:11

SalMar Q3 Profit Jumps, Raises FY26 Harvest Volume Outlook; Shares Up

SalMar ASAShs
52.40 CHF 3.51%
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(RTTNews) - SalMar ASA (SALM.OL, SALRF), a Norwegian salmon farming company, on Tuesday reported a surge in profit for the third quarter, compared to the same period last year, supported by high harvest volume growth.

Further the company raised its full year 2026 harvest volume outlook and also provided guidance for fiscal 2027.

Following the update, in Oslo the shares were trading 2.76 percent higher at NOK595.00. Looking ahead, the company expects full year harvest volume of 347,000 tonnes from its previous guidance of 350,000 tons, including its relative share of Scottish Sea Farms, representing 15 percent growth from the previous year.

For 2027, the company expects total harvest volume of 348,000 tonnes, including its relative share of Scottish Sea Farms, broadly in line with 2026.

SalMar also expects low global supply growth in 2027 and continues to see strong demand for its products.

For the third quarter, net profit attributable to shareholders surged to NOK1.38 billion or NOK10.2 per share from NOK 305 million or NOK2.3 per share in the previous year quarter.

Adjusted profit for the period attributable shareholders increased to NOK869 million or NOK6.41 per share from NOK176 million or NOK1.31 per share in the prior year quarter.

Operating profit climbed to NOK2.21 billion from NOK953 million a year earlier.

EBITDA rose to NOK2.17 billion from NOK1.19 billion in the prior year quarter.

Operational EBIT jumped to NOK1.61 billion from NOK711 million in the year-ago quarter.

Revenue for the period rose 10.3 percent to NOK8.66 billion from NOK7.85 billion last year.

Harvest volume reached 105,100 tonnes, compared with 93,200 tonnes in the year-ago quarter.

In Oslo, the shares closed 1.85 percent higher at NOK579.0 on Monday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’631.63 13.96 SXBTAU
Short 16’213.97 9.00 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’816.93 03.11.2026 10:54:36
Long 14’139.33 18.98 SMBVRU
Long 13’760.64 13.71 SVPKBU
Long 13’254.64 8.94 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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