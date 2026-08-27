SalMar ASA Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SalMar ASA Un präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SalMar ASA Un 806.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 599.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch