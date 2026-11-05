SalMar ASA Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SalMar ASA Un gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.060 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.10 Prozent auf 910.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 777.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch