SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SalMar AS gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10.20 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SalMar AS 2.30 NOK je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 8.66 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SalMar AS 7.85 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch