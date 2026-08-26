|
26.08.2026 06:37:00
SalMar AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SalMar AS veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.70 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.50 NOK je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.61 Milliarden NOK – ein Plus von 23.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SalMar AS 6.18 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4.87 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 7.65 Milliarden NOK prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer ruhigen Tendenz. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.