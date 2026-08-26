SalMar AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SalMar AS veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.70 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.50 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.61 Milliarden NOK – ein Plus von 23.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SalMar AS 6.18 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4.87 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 7.65 Milliarden NOK prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch