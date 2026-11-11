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11.11.2026 06:37:00
Sally Beauty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sally Beauty hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sally Beauty 0.490 USD je Aktie verdient.
Sally Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 952.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 947.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1.89 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3.73 Milliarden USD, während im Vorjahr 3.70 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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