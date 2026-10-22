Salix Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salix Group Registered liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Salix Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.08 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 1.23 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch