Salhia Real Estate: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Salhia Real Estate hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.97 Prozent auf 12.2 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.8 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch