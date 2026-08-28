Salesforcecom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salesforcecom hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 344.57 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Salesforcecom 130.69 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.51 Prozent auf 16’400.95 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12’284.53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch