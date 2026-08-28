Salesforcecom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Salesforcecom präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 57.59 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforcecom 57.12 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch