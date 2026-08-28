salesforcecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

salesforcecom hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5.99 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei salesforcecom noch ein Gewinn pro Aktie von 2.69 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.84 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte salesforcecom einen Umsatz von 14.07 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch