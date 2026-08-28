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28.08.2026 06:37:00
Salesforce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Salesforce hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 4.29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1.96 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.35 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 10.24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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