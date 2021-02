Salesforce übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose

Von Aaron Tilley und Eric J. Savitz

NEW YORK (Dow Jones)--Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat im vierten Geschäftsquartal 2020/21 so viel umgesetzt wie noch nie in einem Jahresviertel und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Zudem hat der US-Konzern für das laufende Jahr eine optimistische Prognose abgegeben.

Der Gesamtumsatz im Quartal per Ende Januar erreichte 5,82 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Support- und Subskriptionsumsätze kletterten um 20 Prozent auf 5,48 Milliarden Dollar. Die Umsätze aus Professional Services und anderen Dienstleistungen beliefen sich auf 340 Millionen Dollar, ein Wachstum von 18 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 267 Millionen Dollar. Je Aktie berichtete Salesforce bereinigt ein Ergebnis von 1,04 Dollar.

Analysten hatten nach einem Factset-Konsens einen Umsatz von 5,68 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,75 Dollar erwartet.

"Wir hatten ein Rekordquartal und Jahr", sagte Salesforce-Chef Marc Benioff. Salesforce profitiert von der pandemiebedingten Notwendigkeit zum Home-Office. Dadurch müssen Unternehmen verstärkt auf Rechnerkapazitäten und Anwendungen aus der Cloud setzen, damit ihre Mitarbeiter von Zuhause arbeiten können.

Wie der SAP-Konkurrent, der den Kommunikationsdienst Slack in einer milliardenschweren Transaktion übernehmen will, weiter mitteilte, legte der Umsatz im Gesamtjahr um 24 Prozent auf 21,25 Milliarden Dollar zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,92 Dollar.

Für das laufende Erstquartal per Ende April rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 5,88 bis 5,89 Milliarden Dollar, was über der Konsenserwartung der Analysten von 5,72 Milliarden Dollar liegt. Der Gewinn je Aktie soll bei 0,88 bis 0,89 Dollar je Aktie liegen. Hier lautete die Analystenschätzung auf 0,76 Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2021/22 sieht Salesforce jetzt einen Umsatz von 25,65 bis 25,75 Milliarden Dollar, nachdem zuvor noch eine Spanne von 25,45 bis 25,55 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt wurde. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 3,39 bis 3,41 Dollar je Aktie und liegt damit aber unter dem Konsens der Wall-Street-Analysten von 3,50 Dollar je Aktie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2021 01:42 ET (06:42 GMT)