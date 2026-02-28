Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 9: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
Februar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie mit schwachem Jahresstart 2026: Diese Faktoren belasten den Kurs
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.02.2026 22:30:39

Salesforce-Aktie: Was Analysten von Salesforce erwarten

Salesforce
147.26 CHF -3.88%
Kaufen Verkaufen

Im Februar 2026 haben 35 Experten die Salesforce-Aktie analysiert.

24 Analysten empfehlen die Salesforce-Aktie mit Kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 258,74 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,95 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 194,79 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets210,00 USD7,8126.02.2026
UBS AG200,00 USD2,6726.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.281,00 USD44,2626.02.2026
Barclays Capital252,00 USD29,3726.02.2026
JP Morgan Chase & Co.320,00 USD64,2826.02.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD28,3426.02.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD28,3424.02.2026
Barclays Capital265,00 USD36,0423.02.2026
UBS AG200,00 USD2,6717.02.2026
Jefferies & Company Inc.375,00 USD92,5204.02.2026

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten