28.02.2026 22:30:39
Salesforce-Aktie: Was Analysten von Salesforce erwarten
Im Februar 2026 haben 35 Experten die Salesforce-Aktie analysiert.
24 Analysten empfehlen die Salesforce-Aktie mit Kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 258,74 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,95 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 194,79 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|210,00 USD
|7,81
|26.02.2026
|UBS AG
|200,00 USD
|2,67
|26.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|281,00 USD
|44,26
|26.02.2026
|Barclays Capital
|252,00 USD
|29,37
|26.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|320,00 USD
|64,28
|26.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|28,34
|26.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|28,34
|24.02.2026
|Barclays Capital
|265,00 USD
|36,04
|23.02.2026
|UBS AG
|200,00 USD
|2,67
|17.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|92,52
|04.02.2026
Redaktion finanzen.ch
