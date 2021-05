Salesforce-Aktie springt hoch: SAP-Konkurrent Salesforce übertrifft Erwartungen

Das Cloud-basierte Customer-Relationship-Management-Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 469 Millionen US-Dollar oder 50 Cent je Aktie, verglichen mit 99 Millionen Dollar oder 11 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn des SAP -Wettbewerbers lag bei 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit 70 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz stieg auf 5,96 Milliarden Dollar von 4,87 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 88 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,89 Milliarden Dollar gerechnet, basierend auf der Salesforce-Prognose von 88 Cents bis 89 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 5,88 Milliarden bis 5,89 Milliarden Dollar im Februar.

"Wir hatten das beste erste Quartal in der Geschichte unseres Unternehmens", sagte Marc Benioff, Chairman und Chief Executive von Salesforce.

"Wir sind auf dem Weg, bis 2026 einen Umsatz von 50 Milliarden Dollar zu erreichen", fügte Benioff hinzu.

Salesforce erwartet für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn von 91 bis 92 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 6,22 bis 6,23 Milliarden Dollar, während Analysten 87 Cents je Aktie bei einem Umsatz von 6,17 Milliarden Dollar prognostiziert hatten.

Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert Salesforce einen bereinigten Gewinn von 3,79 bis 3,81 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 25,9 bis 26 Milliarden Dollar, während die Analysten mit 3,44 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 25,75 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Zuvor hatte Salesforce 3,39 bis 3,41 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 25,65 bis 25,75 Mrd. Dollar prognostiziert.

Der Ausblick für das Gesamtjahr beinhaltet etwa 500 Millionen Dollar Umsatz aus der 27,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Slack Technologies Inc, die das Unternehmen Ende letzten Jahres angekündigt hat. In der Telefonkonferenz sagte das Unternehmen, dass es erwartet, den Deal in seinem zweiten Geschäftsquartal, das am 31. Juli endet, abzuschliessen.

Im frühen NYSE-Handel geht es für die Salesforce-Aktie um 5,95 Prozent auf 239,27 US-Dollar hoch.

DJG/DJN/jhe/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)